Virgin Tonic : Réseaux sociaux et entretiens d'embauches, les sondages à connaître absolument !

Vous le savez, dans le Virgin Tonic, on aime vous partager des chiffres et des sondages. Alors entre deux roues tournées ce matin et surtout, après le passage de JAIN dans nos studios, Camille vous a livré quelques petits sondages intéressants ! Un conseil, prenez des notes parce que tout le monde est concerné !

Avant un entretien d'embauche, un tiers des femmes retirent leur alliance

Une personne sur 18 a un troisième téton

Réduire le temps passé sur les réseaux sociaux nous permettrait de lire 200 livres par an.

