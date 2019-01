Virgin Tonic : Reply ASAP, l'appli qui va changer la vie des parents !

Vos enfants grandissent ? Ils passent leur vie sur leur smartphone et pire, ils vous snobent royalement quand vous tentez d'envoyer un SMS ? Pas de panique. Dans le Virgin Tonic, on a trouvé l'appli parfaite, celle qui devrait changer la vie de tous les parents - et nous la devons à un papa britannique. Tenez-vous bien, cette appli miracle imaginée par Nick Herbert oblige les enfants à répondre à leurs parents. On s'explique !

L'appli qui va changer la vie des parents

Reply ASAP (ou "répond au plus vite", pour les anglophobes) a une petite particularité : "si on dépasse un délai de réponse, une sonnerie va se mettre à retentir, et ce, que le portable soit en silencieux ou pas, donc attention aux téléphones en cours !", annonce le magazine Biba. Et ce n'est pas tout ! Sachez que reply ASAP bloque le smartphone de votre ado et ce... jusqu'à ce qu'il reponde. C'est beau le progrès, n'est-ce pas ? Ce sont vos enfants qui vont être contents !

Disponible sur Androïd, l'appli sera bientôt disponible sur iOS.