Virgin Tonic : Rendez-vous ce soir pour le biopic très attendu sur Grégory Lemarchal !

Personne n'a jamais oublié la découverte de Grégory Lemarchal dans la Star Academy 4 ! Marqué par quelques-unes de ses prestations les plus célèbres dans le télé-crochet, le public pourra regarder, ce soir à 21h sur TF1, un téléfilm inédit sur la vie et la carrière de l'artiste. Un rendez-vous très attendu par les téléspectateurs qui pourront ainsi connaître les dessous de la vie de l'artiste atteint de la mucoviscidose et décédé le 13 mars 2007. Écrit et réalisé avec l'aide des parents du jeune homme passionné par la musique, Pourquoi je vis est déjà prédit dans les médias comme un carton d'audience. Un projet qui nous ramènera bien avant 2004, l'année de la victoire de Grégory Lemarchal dans la Star Academy.

Côté bande-annonce, TF1 explique en quelques mots ce à quoi nous devons nous attendre dans Pourquoi je vis : "En Décembre 2004, devant plus de dix millions de personnes qui communient avec lui, Gregory Lemarchal remporte la Star Academy en direct . Grégory Lemarchal, un ange, comme aime le surnommer Nikos Aliagias, est atteint d'une maladie incurable. C'est au printemps 1985, Grégory est alors âgé de 6 ans, que Pierre et Laurence Lemarchal découvrent que leur enfant est atteint de cette maladie génétique rare qui obstrue les voies respiratoires... Entre les deux, c’est l’histoire d’un gamin pas comme les autres, l’histoire d’une voix, d’une présence, d’un supplément d’âme, d’un combat de chaque instant. Entre les deux, c’est l’histoire de Gregory qui s’écrit à la première personne."