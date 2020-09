Virgin Tonic : Rendez-vous ce 19 septembre pour le World Cleanup Day !

"La mission du World Clean Up Day consiste aussi et surtout à attirer l’attention sur la prolifération des déchets sauvages." peut-on lire sur le site français de World Cleanup Day. En effet, "Le World CleanUp Day a pour ambition folle de rassembler au moins 3,5 millions de citoyens sur des milliers de sites de collecte, sur la métropole et les DROM-COM" précise le communiqué officiel. Mais ce n'est pas assez. En effet, malgré les efforts entamés ces dernières années le volume des déchets sauvages est croissant. Les chiffres démontrent qu’il y a urgence à agir en modifiant nos comportements mais également en produisant et en consommant différemment. Un petit engagement qui peut commencer dès ce week-end ! Il vous suffira simplement d'enfiler vos plus belles baskets, vos masques de protection et vos habits de lumière pour aller ramasser un maximum de déchets. La bonne nouvelle ? Vous pourrez même les revaloriser. Par exemple, plus vous ramassez des mégots, plus vous pourrez avoir d'avantages grâce aux partenaires de World Cleanup Day.

Pour avoir plus d'informations sur le World Cleanup Day, rendez-vous sur le site officiel de l'événement.