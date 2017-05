On n'arrête pas le progrès ! Si ce papa a découvert LA technique pour faire dormir son bébé, plus besoin de faire le tour du pâté de maison pour pouvoir faire dormir votre bout de chou si cette technique ne fonctionne pas. En effet, la marque italienne Chicco spécialisée dans les produits de maternité et petite enfance s'est alliée au constructeur automobile Renault afin de créer la solution qui va ravir les parents : le berceau qui reproduit les mouvements d'une voiture ! Nommé "le berceau des rêves", ce nouvel accessoire va aider les parents à bercer leurs enfants afin de les endormir plus facilement et rapidement !

Comme le montre la publicité, une application mobile va avec le berceau afin de régler le mode désiré. Plusieurs types de trajets pré-enregistrés : sport, tout-terrain ou urbain sont disponibles sur cette application qui règle également la puissance de la simulation. Si le berceau semble être tombé tout droit de vos rêves, il n'est pas encore commercialisé et ne le sera pas avant 2018. Pour le prix, comptez environ une centaine d'euros et en attendant vous allez devoir ruser pour faire dormir votre bébé, mais souvenez-vous que si les bébés pleurent dans vos bras c'est parce qu'ils vous trouvent moche !