Virgin Tonic : Renaud éliminé de N'Oubliez pas les Paroles, Nolwenn Leroy réagit

Si vous suivez l'émission phare de Nagui, alors vous savez que Renaud a régné sur N'oubliez pas les paroles : après Kevin, le jeune homme a battu un record, devenant le meilleur candidat (notez qu'il a remporté 391 000 euros). Tout allait bien jusqu'à ce que Renaud tombe sur une chanson de Nolwenn Leroy (Cassé)... qui lui vaudra plus tard une défaite : "Renaud a chanté "comme c'est déjà" au lieu de "mais comme c'est déjà"", rapporte ainsi PurePeople. Mais, peu de temps après, Nolwenn a réagi : non, elle ne prononce pas le mot "mais" dans son titre : "Je soutiens le candidat et je suis joueuse", déclare t-elle. "Ce qui devrait compter, ce sont les paroles enregistrées dans la première version. Le 'mais' figure dans le texte de la chanson déposé à la Sacem à l'époque. Mais je ne l'ai effectivement pas chanté en studio. Ça arrive souvent. Ça fait partie de l'interprétation et du fait qu'un artiste se réapproprie des paroles au moment de l'enregistrement".

"Je ne chante pas ce 'mais', il n'aurait d'ailleurs pas de sens à ce moment-là. À la limite, il pourrait y avoir un 'et' aspiré mais pas de 'mais'. C'est quand même dommage de chuter sur ce mot que je ne chante pas dans la version originale. Et théoriquement, Renaud devrait être réinvité dans l'émission", poursuit l'interprète de Cassé. Du côté de la production, on affirme se baser sur les livrets. Il y a donc peu de chance de voir Renaud réintégré dans le jeu. Mais il pourra se vanter d'avoir près de 55 émissions à son actif !