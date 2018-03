Virgin Tonic : Régime et vie sexuelle, tout ce qu'il faut savoir sur le fromage ! 

N'est pas français celui qui n'aime pas le fromage. Enfin ça, c'est que l'on entend le plus souvent. Aujourd'hui 27 mars, c'est la journée nationale du fromage et dans le Virgin Tonic, on a voulu fêter ça avec un petit florilège de tout ce qu'il faut savoir sur le fromage. C'est cadeau !

Vous voulez vivre plus vieux ? Alors, on a un conseil : mangez du fromage ! Non, ce n'est pas une blague. Selon une étude réalisée par l'Université A&M (texas), manger des fromages vieillis en cave comme le brie ou le parmesan permettrait de prolonger l'espérance de vie. Et vous êtes curieux, on vous invite à lire tous les détails ICI.

Croyez-le ou non, 95% des français mangent du fromage une fois par semaine ! Et vous, alors ?

Et si le fromage vous permettait d'avoir une vie sexuelle plus active ? Visiblement, 73 % des amateurs de fromages feraient l'amour au moins une fois pas mois contre 63 % des non-consommateurs. Comme quoi...!

Alors, ça vous a donné faim ?