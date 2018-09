Virgin Tonic : Regardez des séries en couple renforce votre relation !

Prendre un abonnement Netflix à deux, c'est quitte ou double : soit vous n'avez absolument pas les mêmes goûts et vous vous battez tous les jours pour le programme (Gossip Girl VS. La Casa de Papel, par exemple). Autre cas de figure, vous aimez les mêmes séries et regarder un épisode sans l'autre reviendrait presque à le/la tromper. Alors si vous avez définitivement arrêté de regarder des séries avec votre moitié pour vous éviter toute dispute inutile, sachez que vou devriez vous y remettre : regarder une série à deux permettrait de renforcer votre relation (oui, oui) !

Le revers de la médaille, c'est que regarder des séries peut sérieusement entacher votre vie sexuelle. MAIS, c'est comme tout : il suffit de bien doser. La moralité de l'histoire, c'est que regarder une série en couple vous permet de partager des choses. Mais, faites attention tout de même !