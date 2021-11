Virgin Tonic : Regarder des films de Noël est bon pour la santé !

On ne compte même plus le nombre de films de Noël qui squattent les programmes de nos chaînes de télévision durant les fêtes de fin d'année. Des valeurs sûres et souvent peu chères pour les géants de l'audiovisuel qui commencent parfois même à les diffuser avant le mois de décembre. Et même si on est les premiers à critiquer ces "comédies romantiques de bas étage", on est également les premiers à les regarder. Selon le Huffington Post, qui s'était penchée sur ce problème, les films de Noël serait une bonne excuse pour rester au chaud. En effet, leur côté réconfortant et un tantinet "niais" nous procurent une certaine idée de bien-être dû également à la période de Noël, propice au cocooning et au lambinage. Bref, on est en vacances, on a du temps à perdre.

Pour celles et ceux qui cherchaient une excuse pour regarder des films de Noël, sachez qu'une récente étude montre carrément que les films de Noël sont bons pour la santé. Pourquoi ? Car ils libèrent dans notre corps de la dopamine et de l'ocytocine, deux hormones liées au bonheur. "Des études montrent que l'ocytocine, notre 'hormone du câlin' est déclenchée lorsque nous regardons des films réconfortants, et que cette augmentation peut même être mesurée dans le sang. Ces hormones ne nous font pas seulement nous sentir bien, mais peuvent également diminuer le stress et la tension, nous amenant à nous sentir en meilleure santé et renforcer l'immunité" explique Joanna Gree, psychothérapeute. Un fait qui peut paraître totalement dingue mais qui serait lié à l'ambiance générale qui règne autour des fêtes de fin d'année et qui nous ramène à nos propres souvenirs de cette période !