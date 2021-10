Virgin Tonic : Ray Ban et Facebook sortent une paire de lunettes connectées

Imaginez avoir une paire de lunettes connectées qui vous permettrait de filmer, de prendre des photos et d'écouter de la musique et ce, sans rien faire. Un rêve ? Une utopie ? Pas vraiment ! En fait, grâce à Facebook et Ray Ban, ce serait plutôt une réalité. "Annoncée il y a un an, cette paire reprend le look des mythiques Wayfarer et, pour 300 dollars, on peut donc s'offrir des lunettes connectées avec un design plus passe-partout et moderne que les tentatives concurrentes comme celles de Google ou de Snap Spectacles", explique Futura-sciences. Et ce n'est pas tout, les utilisateurs pourront imaginer près de 20 combinaisons possibles côté verres et montures.

Pour être au top de la technologie, vous savez ce qu'il vous reste à faire !