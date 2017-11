Virgin Tonic : Qui fait les meilleurs cadeaux de Noël ?

Les fêtes, c'est un casse-tête : il faut s'y prendre tôt pour préparer ses cadeaux, il faut trouver les bons cadeaux et surtout, il faut se préparer à les préparer en famille. Et puisqu'on parle de famille, vous devriez savoir que les meilleurs cadeaux, ce sont nos mères qui les font. Selon un sondage, nos mamans aurait l'oeil pour trouver le cadeau parfait tandis que nos amis feraient les pires (et d'ailleurs, ce sont souvent ces cadeaux que l'on revend sur la toile).

Le fer à repasser

Centrale vapeur

Perche à selfie

Et d'ailleurs, quel sont les pires cadeaux ? Selon un sondage réalisé par lsa-conso en 2015, les français redoutent de recevoir des objets high-tech pas toujours appropriés : une montre connectée pour votre grand-père par exemple, ce n'est pas nécessairement une bonne idée : "Le drone et le bracelet d’activité sont plutôt à offrir en parfaite connaissance des goûts de la personne", explique le directeur général de Toluna. Du coup, on vous conseille de rester sur une valeur sûre avec le cadeau le plus offert à Noël.