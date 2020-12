Virgin Tonic : Qui était Marita Lorenz, l'espionne tombée amoureuse de Fidel Castro ?

Vous ne la connaissez peut-être pas mais, Marita Lorenz (espionne allemande) a pourtant marqué l'Histoire. A 19 ans, la jeune femme est "retournée" par la CIA. Sa mission ? Tuer Fidel Castro. Sauf qu'elle refusera de passer à l'action - par amour.

Mirata Lorenz & Fidel Castro

"Mon père était capitaine de navires de croisière. Il commandait le “Berlin” qui, début 1959, a accosté au port de La Havane. Le lendemain de notre arrivée, j’ai vu s’approcher de nous des petites vedettes remplies de types barbus, armés, en uniforme kaki. J’ai remarqué le plus grand, qui fumait un cigare, et lui ai demandé ce qu’il voulait. “Monter sur le bateau, pour regarder”, a-t-il répondu. J’ai dit : “OK, monte", raconte l'ancienne espionne à nos confrères de Paris Match en évoquant sa rencontre avec Castro.

Envoyée par les services secrets, la jeune femme retourne à Cuba en 1961. "Il (Fidel Castro, ndlr) m’a tendu son pistolet, que j’ai empoigné. Droit dans les yeux, il m’a dit : “Nul ne peut me tuer.” Il avait raison. J’ai lâché l’arme et me suis sentie libérée d’un poids". Evidemment ses commanditaires n'ont pas aimé : "Ils étaient furieux. Ils m’ont expliqué que si j’avais réussi mon coup, ils n’auraient pas eu à lancer l’opération de la baie des Cochons [tentative d’invasion de Cuba qui a tourné au fiasco en avril 1961]".

Après cela, Marita Lorenz deviendra une véritable espionne.