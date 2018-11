Virgin Tonic : Qui est le joueur de foot le plus cher de l'Histoire ?

On vous l'accorde, ce n'est pas une devinette si compliquée. Mais récemment, le Centre international d’étude du sport (CIES) a établi un nouveau classement des joueurs les plus chers de l'Histoire. On l'avait vu venir et c'est évidemment Kylian Mbappé qui peut se vanter d'avoir la première place du classement avec puisqu'il coûterait aujourd’hui quelques 216,5 millions d’euros. Rien que ça.

Kylian Mbappé est le joueur le plus cher !

A 19 ans à peine, celui qui a déjà fait la couverture du Time voit sa carrière s'envoler : il y a eu la Coupe du Monde 2018 mais aussi ses prouesses au PSG. Bref, Kylian Mbappé est presque impossible à stopper. En ce qui concerne ce fameux classement, notez que Neymar a -quant à lui- chuté à la troisième place.