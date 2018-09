Virgin Tonic : Qui est l'actrice la mieux payée de la planète ?

Ce matin dans le Virgin Tonic, on a décidé de vous faire rager un peu. On va parler salaire et évidemment, pas n'importe lequel. A votre avis, combien gagne l'actrice la mieux payée de la planète ? Et déjà, qui est cette fameuse actrice ? On vous le donne dans le mille, il s'agit de Scarlett Johansson. Vue dans Ghost in the Shell, Ce que pense les hommes ou Avengers, l'actrice peut se vanter d'être l'atrice la mieux payée de la planète.

Et avec 40,5 millions de dollars de revenus entre juin 2017 et juin 2018 (selon Forbes), on comprend qu'elle écope de la première place du podium. Ce qui explique cet exploit, c'est son rôle de Black Widow dans Avengers. Avec ce rôle, l'actrice a quadruplé ses revenus par rapport à l'an passé. Rien que ça. L'actrice qui a retrouvé Pete Yorn sur un nouveau single n'est donc pas prête de quitter les plateaux de tournage !

Sur cette liste d'actrices les mieux payées, on retrouve également Jennifer Lawrence ((18 millions), Gal Galdot ou encore Angelina Jolie avec 28 millions de dollars.