Virgin Tonic : Quentin Tarantino pourrait ne plus faire de films après Once Upon a Time in Hollywood

Il est un monument du cinéma américain : l'on doit à Tarantino des films mythiques tels que Django, Kill Bill ou encore Pulp Fiction et, plus récemment, Once Upon a Time Hollywood. Alors que de nombreuses rumeurs circulent concernant le prochain projet du réalisateur, il se pourrait pourtant que ce dernier choisisse de délaisser les plateaux de tournages.

"Peut-être que je ne devrais pas faire un autre film parce que je pourrais être vraiment heureux de raccrocher. C'est ce qui est frustrant... il y a beaucoup de réalisateurs vraiment formidables, dont le troisième avant-dernier film aurait été un film incroyable, incroyable pour finir [...]", a t-il ainsi expliqué pour le podcast The Wrap. "J'ai l'impression que c'est le moment pour le troisième acte [de ma vie] de me pencher un peu plus sur la littérature, ce qui serait bien en tant que nouveau père, nouveau mari", poursuit-il.

Et visiblement, cette nouvelle vie semble plus proche que jamais : le 10 août prochain, Tarantino publiera un livre retraçant la vie de Cliff Booth (personnage interprété par Brad Pitt dans Once Upon a Time... in Hollywood). Suivra ensuite un essai sur le cinéma des années 70... Le réalisateur en a t-il vraiment terminé avec la réalisation ? Y aura t-il un dernier film ? Seul le temps le dira...