Virgin Tonic : Quels sont les sports les plus sexy selon les femmes ?

Vous êtes un fan de foot ? Ou alors, vous avez une passion pour le golf ? Sachez que même si les femmes ne sont pas toujours très intéressées par le sport (vous comprendrez pendant la Coupe du Monde), il y a tout de même des sports qu'elles trouvent plus sexy que d'autres. Et justement, une étude internationale a rescensé les sports les plus sexy selon la gent féminine.

8. Cricket

7. Badmington

6. Cyclisme

5. Athlétisme

4. Natation

3. Tennis

2. Foot

1. Rugby

Le grand gagnant est -sans surprise- le rugby avec un total de 50% des voix. Suit ensuite le Foot (17%), Le tennis, la natation et l'athlétisme avec 10%. En bas de la liste, il y a le cricket (oui, oui). Pour en arriver là, le site Golf Support a interrogé pas moins de 1750 hommes et femmes. Voilà, vous avez l'embarras du choix si vraiment, vous ne voulez pas mettre un pied à la salle de sport !