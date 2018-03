Virgin Tonic : Quels sont les signes astro les plus gentils et les plus méchants ?

L'astrologie, on peut ne pas y croire. Mais le plus souvent, notre signe astrologique influe sur notre caractère, sur notre façon d'être ou même sur nos relations. D'ailleurs, sachez qu'il y aurait des signes astro plus infidèles que d'autres. Mais ça, c'est un autre débat. Dans le Virgin Tonic ce matin, on vous donne deux classements qui devraient vous intéresser : celui des signes astro les plus sympas et celuis des plus méchants (évidemment).

3. Verseau

2. Vierge

1. Balance

3. Poisson

2. Cancer

1. Scorpion

Sans grande surprise, c'est le Scorpion qui serait le plus méchant. Bonne nouvelle si vous êtes Verseau, Vierge ou Balance : vous êtes parmi les plus gentils !

Alors, votre signe est-il dans ces listes ?