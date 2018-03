Virgin Tonic : Quels sont les pays où l'on fait le plus l'amour ? 

Vous le savez, les chercheurs ont cette manie d'analyser et d'étudier tout et n'importe quoi. Eh bien dans l'Indiana, les scientifiques se sont penchés sur les baisers mais surtout sur les pays où l'on s'embrasse le plus. Et pour ça, ils ont choisi d'étudier près de 168 cultures différentes.

Ce qu'ils ont appris en étudiant, c'est que dans certaines parties du monde, le baiser serait encore mal vu : en Amérique Centrale, en Afrique Sub-Saharienne et en Nouvelle-Guinée, on consière le baiser comme trop intime, par exemple. Par contre, il est pratiqué à 55% en Amérique du Nord et à 70% en Europe !

3. Russie

2. Brésil

1. Grèce

Visiblement, c'est en Grèce que l'on fait le plus l'amour ! Avec 164 rapports dans l'année, les grecs surpassent tout le monde - même les japonnais. Derrière, on retrouve les brésiliens avec 145 rapports par an. Enfin, les russes arrivent en troisième position.

Et puisqu'on parle de pays, savez-vous dans quel pays nous sommes le plus heureux ?