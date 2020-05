Virgin Tonic : Quels sont les pays où l'on est le plus heureux ?

Si à l'heure actuelle l'idée de parcourir le monde n'est qu'un rêve (ou un souvenir), cela ne nous empêche pas de nous projeter ! Et justement, le traditionnel classement des pays où l'on vit le plus heureux est sorti. Alors pas de surprise, en France, on écope de la 23 ème place (sur 156). Mais alors, où fait-il bon vivre ?

Où est-on le plus heureux ?

Pour la troisième année consécutive, c'est la Finlande qui écope de la première place du podium - suivie de la Suisse et du Danemark. Mais alors, pourquoi ? Tout simplement parce que ces pays présentent un accès à des services sociaux parmi les meilleurs au monde (santé, éducation) et un taux d’inégalité parmi les plus bas. La gastronomie aussi est très prise en compte.