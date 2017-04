Entre bouchère et hôtesse de l'air, il n'y a pas photo question séduction ! Et pour les hommes, le métier le plus sexy des femmes pourrait bien vous surprendre. En effet, ce sont les avocates qui séduiraient le plus la gent masculine selon une étude menée par le site de rencontre Parship.fr. En deuxième position, moins de surprises avec les hôtesses de l'air qui font visiblement toujours autant fantasmer ! Suivent ensuite en vrac les médecins, les dirigeantes d’entreprise, les enseignantes chercheuses mais aussi les architectes, les assistantes en langue étrangère, les ingénieurs, les enseignantes et les designers... Voici aussi les métiers qui font rêver les Français !

Si les avocates et les hôtesses de l'air suscitent le désir absolu, il y a d'autres métiers qui semblent nettement moins séduire ! En effet, les femmes de ménage, les infirmières pour personnes âgées et les commerciales sont dans le top 3 des métiers les moins sexy selon les hommes, suivies par les techniciennes, les cuisinières, les coiffeuses, les directrices de restaurant ou d’hôtel, les employées du secteur social et les boulangères. Alors si vous voulez séduire au première abord, vous avez peut-être intérêt à enjoliver votre profession ! Voici par contre le top 3 des types de mecs qui plaisent le plus aux femmes.