Virgin Tonic : Quels sont les couples qui se disputent le plus ? 

Dans le Virgin Tonic, on a à coeur de vous donner toutes les clés pour bien comprendre les relations de couple - parce que non, ce n'est pas aussi simple que ça en à l'air. Alors ce matin, on a décidé de vous parler de disputes. Savez-vous quels sont les couples qui se disputent le plus ? On vous rassure, ceux qui se battent pour le programme télé ou pour le binge-watching n'arrivent pas en tête. Par contre, ceux qui ne se couchent pas à la même heure ont tendance à se disputer plus que les autres. Pourquoi ? Tout simplement parce se coucher à la même heure entretient la complicité. Voilà vous y penserez la prochaine fois que vous hésitez à vous faire un épisode supplémentaire de Black Mirror en solo.

BONUS - Aussi, il nous faut être honnête : croyez-le ou non, les relations sexuelles ont baissé de moitié depuis l'invention des smartphones. Parce qu'aller se coucher en même temps, c'est bien. Mais si c'est pour passer votre temps sur Insta, ça n'a aucune intérêt...! La moralité de l'histoire ? Pour être heureux dans votre couple, aller vous coucher en même temps que votre partenaire... et laissez votre téléphone dans le salon !