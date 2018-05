Virgin Tonic : Quels sont les cadeaux les plus offerts pour la Fête des Mères ?

La Fête des Mères, c'est comme Noël : on se réveille toujours au dernier moment en priant pour trouver le cadeau parfait et le plus vite possible, de préférence. Et le pire, c'est que les enfants uniques sont seuls face au dilemme : contrairement aux familles de quatre enfants (où les mamans sont moins stressées, d'ailleurs), les enfants uniques se creusent le crâne tous seuls, comme des grands. Voilà pourquoi le Virgin Tonic a pensé à tout : si vous n'avez pas d'idée (on sait ce que c'est), voici les trois cadeaux les plus offerts à la Fête des Mères !

3. RESTAURANT

2. UN PARFAUM

1. DES FLEURS

Sans grande surprise, le best -seller reste le bouquet de fleurs. Et pour info, Virgin Radio a pensé à tout de ce côté là ! Pour les plus inspirés, il reste le parfum. Et enfin, pour ceux qui veulent profiter du cadeau, il reste le restaurant. Alors, vous avez une idée de cadeau ?