Virgin Tonic : Quels sont les animaux qui vivent le plus vieux ?

Ce matin, Clément a décidé de nous donner un coup de vieux en partageant avec les auditeurs du Virgin Tonic la liste des animaux qui vivent le plus vieux dans le monde ! Et il faut dire que certaines de ces espèces peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines d'années... Autant dire une éternité ! Par exemple, une tortue australienne nommée Harriet, morte en 2006, a vécu jusqu'à l'âge de 174 ans, ce qui veut dire qu'elle était née en 1830. Des dates totalement folles qui montrent que certains de ces êtres vivants ont connu des époques totalement différentes avant de connaître notre ère moderne... Toutefois, comme le précisent nos chroniqueurs, la liste des animaux qui vivent le plus vieux sur Terre ne sont pas tous des mammifères et vivent souvent dans des régions où il est quasiment impossible de les observer !

10 - l'Éléphant (90 ans)

9 - le Perroquet

8 - l'Homme (122 ans)

7 - Le homard géant (140 ans)

5 - La baleine boréale

6 - La Tortue des Galápagos (jusqu'à 200 ans)

4 - Le Requin du Groenland (jusqu'à 400 ans)

3 - La Palourde

2 - L'Éponge