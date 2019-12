Virgin Tonic : Quels Disney seront diffusés pendant les vacances de Noël ?

Tous les ans pendant les vacances de Noël, on a notre lot de films. Et justement, tous les ans, quelques films Disney sont diffusés. Alors si vous avez des enfants ou si vous vous sentez juste nostalgique, prenez des notes : on a ce qu'il faut ! Du 22 au 26 décembre, TF1, France 2 et M6 ont pensé à tout !

Disney arrive à la télé

Tous les films Disney sont au rendez-vous : Avengers, Aladdin, La petite sirène, La reine des neiges, Cendrillon, Pinocchio même certains Stars Wars (dont le huitième épisode sortira bientôt). Vous pouvez les retrouver sur TF1, France 2 et M6, entre 13h40 et 22h50 ! Une bonne façon de patienter jusqu'à la sortie de Mulan.