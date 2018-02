Virgin Tonic : Quels comportements les hommes et les femmes adoptent-ils avant de se mettre en couple ?

Se mettre en couple n'est pas chose facile pour tout le monde. Avant d'officialiser et de s'installer véritablement, certains ont besoin d'expérimenter un peu. Et selon le magazine Femme Actuelle, cela comprend les rendez-vous ratés et les nuits sans lendemain. Et parce que le Virgin Tonic a toujours quelques chiffres à vous fournir, en voici quelques uns :

Avant de se mettre en couple, les hommes ont (en moyenne) :

embrassé 24 femmes différentes

posé 3 lapins différents

eu 6 coups d'un soir

De leur côté, les femmes ont (en moyenne) :

embrassé 15 hommes différents

posé un lapin

eu 4 coups d'un soir

Vous reconnaissez-vous dans ces chiffres ?