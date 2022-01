Virgin Tonic : Quelques conseils pour survivre à une relation longue distance

Vivre une relation à distance, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Alors que de nombreux couples ont parfois du mal à trouver leurs marques en vivant ensemble, d'autres, au contraire, sont confrontés au manque et à la distance. Mais, comment fait-on pour s'épanouir lorsque la personne que l'on aime le plus au monde vit à des milliers de kilomètres ? Comment construire une relation solide sans se voir au quotidien ou presque ?

Ne pas idéaliser l'autre

L écoute de l'autre, bien poser les "bases" dans votre couple ,ne pas trop idéalisé l autre personne car au début tout est merveilleux ???????? je suis tellement contente pour toi Ginger !! On coise fort fort les doigts pour ta nouvelle relation ???????????????? c'est super j'adore !???????? — Irisbleu (@Irisbleu6) January 21, 2022

Et c'est probablement l'erreur que nous faisons tous (vraiment, tous) : on ne va se mentir, idéaliser l'autre, c'est un peu comme un rite de passage lorsque l'on se lance dans une nouvelle relation : mais, peut-on vraiment s'en blamer ? Une nouvelle relation débute et, forcément tout est beau, tout est rose, tout est parfait. Une relation flambant neuve démarre et, inconsciemment, on imagine que cette nouvelle personne n'est rien d'autre que la perfection incarnée. Le truc avec la distance, c'est que l'on ne vit pas au quotidien avec ce(tte) nouveau(lle) partenaire qui, derrière un écran, se montre parfait(e).

Le mieux pour s'épargner toute déception, c'est de garder en tête que votre partenaire, aussi loin soit-il (elle) n'est qu'humain(e). Vous ne verrez peut-être pas tout de suite ses défauts, vous ne comprendrez peut-être pas en cinq minutes que vos caractères sont à l'opposé... l'avantage ? C'est que la distance permet de prendre le temps pour se connaître.

Apprendre à se connaître

Avoir confiance, oser des choses ???? de manière différente, et le fait d être à distance on parle plus et on apprend mieux à se connaître ! (Femme de millitaire) #VirginTonic — Magali (@Magjesapelcrout) January 21, 2022

Comme Ginger qui passe ses nuits les yeux rivés sur un écran à faire de Facetime l'application la plus nocive pour son sommeil, on vous conseille donc de passer de longue heures à échanger et à communiquer. Apprenez à vous connaître, prenez le temps de découvrir ses qualités, ses défauts et même son passé. On ne le dira jamais assez, il faut com-mu-ni-quer !

Garder du temps pour soi

@VirginTonicOff la relation a distance c’est sympa car on peut conserver du temps pour soi et ses proches. Avec mi cariño on a vécu 18 mois entre paris et Rouen (plus facile hein!) et puis on a sauté le pas car épuisement à faire des allers retours. ♥️ et ça fait 5 ans! — Sophie Daumas (@SophieDaumas2) January 21, 2022

Le risque lorsque l'on se met en couple, c'est de peu à peu délaisser ses proches : cette nouvelle relation qui s'installe peut vite prendre toute la place. On se voit (trop?) souvent, on enchaîne les restos, les apéros, les expos... bref, en moins de temps qu'il faut pour le dire, c'est notre vie entière qui finit par ne tourner qu'autour d'une personne... l'avantage de la longue distance ? Garder un contact (virtuel) constant tout en se dégageant du temps pour soi (et pour ses proches). En continuant à sortir, à voir du monde et à vivre pour vous, vous vous assurez une relation saine et parfaitement équilibrer que, peut-être, vous n'auriez pas pu établir dans la vraie vie.

Bien qu'une relation longue distance puisse faire peur, quand on y réfléchit, c'est peut-être la meilleure façon d'entamer une histoire !