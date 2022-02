Virgin Tonic : Quelques conseils pour bien gérer sa romance au travail

Les relations amoureuses ne sont pas toujours simples : l'amour est fait de compromis mais, soyons honnêtes, il faut parfois redoubler d'efforts lorsque l'on rencontre sa moitié au travail. Vous le savez peut-être, de nombreuses études se penchent sur le sujet et l'une d'entre elles attestent même que 26% des français ont bel et bien envisager une romance au bureau... normal lorsqu'on y pense : nous passons plus de temps au travail qu'en dehors. Mais alors, comment bien gérer sa romance au travail ?

L'amour au travail

Avant toute chose, faites de la discrétion votre meilleure amie : vos collègues n'ont pas besoin de savoir que vous filez le parfait amour avec la/le beau(belle) gosse de la compta et on s'entend, vous supérieur(e) non plus : confesser votre relation à un(e) collègue pourrait bien vous coûter votre poste alors, motus !

Alors que un français sur quatre a déjà envisagé une relation au travail, près de 62% d'entre eux ont déjà franchi le pas... si c'est votre cas, n'oubliez pas le mot d'ordre : la discrétion !