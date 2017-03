Virgin Tonic : Quelles sont les villes de France où il y a le plus de célibataires ?

Si vous êtes célibataire, vous avez intérêt à vous retrouver dans un lieu où les couples ne sont pas omniprésents ! Heureusement, Virgin Tonic, qui révélait à quelle heure les femmes ont le plus envie de faire l'amour, est là pour vous indiquer les 3 villes de France où vous risquez le plus de tomber sur un autre célibataire... Et c'est visiblement à Lille où il faut déménager si on veut trouver l'amour. Sinon, ruez vous à Nancy, en deuxième position de ce top 3 des villes de célibataires où Rennes, numéro 3 ! On vous souhaite une bonne chasse.

1. Lille

2. Nancy

3. Rennes