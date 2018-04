Virgin Tonic : Quelles sont les superstitions selon les régions ?

Vous êtes du genre superstitieux ? Ca tombe bien, le Virgin Tonic a listé toutes les superstitions (ou du moins, quelques unes) que l'on peut croiser dans les différentes régions. Et petit bonus, Ginger nous a parlé de la Guadeloupe ! Pas de chats noirs cette fois mais plutôt des cygogne. Ah et aussi, on vous donne quelques tips pour répondre au téléphone.

En provence, on se coupe les ongles le vendredi soir. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on craint d'avoir mal aux dents si on le fait un autre soir.

En Guadeloupe, quand on répond au téléphone, on le fait toujours de l'oreille gauche afin de dominer la conversation.

Quand on dort en pyjama, on s'assure de le porter à l'envers (retourné, donc) pour éloigner les mauvais esprits.

En Dordogne, lors du baptême d'un enfant, les parrain et marraine s'embrassent pour que l'enfant ne soit pas baveux. Oui, oui !

Quand le Gers, quandon croisetrois lapins à la suite, c'est le signe qu'un enfant va arriver !

En Alsace, quand on cygognechoisit votre maison, c'est un bon présage ! Et en plus, ça éloigne la foudre.

Et vous quelles sont les superstitions de votre région ?