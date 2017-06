Virgin Tonic : Quelles sont les séries les plus regardées ?

Quels sont les shows qui cartonnent en ce moment ? Surprise, pas de The Walking Dead au rendez-vous ni de Grey's Anatomy, dont voici les premières infos sur la saison 14. Le site américain Highspeed Internet a étudié les Google Trends et les recherches sur Netflix et révèle que c'est en fait Sherlock, la série policière de la BBC qui a le plus de succès. Suivent ensuite l'incontournable Friends et Narcos.

Et le site va plus loin en observant les tendances dans chaque pays ! Ainsi en France, c'est The Returned, remake américain de la série Canal + Les Revenants (un gros flop outre-Atlantique), qui a le plus du succès tandis que Shameless cartonne aux Etats-Unis. Et sachez que les Français adorent regarder des séries la nuit ! Apparemment, il y a un pic de fréquentation des sites de streaming entre 3 et 5h du mat' pour les fans de mangas..