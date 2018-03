Virgin Tonic : Quelles sont les régions où l'on fait le plus l'amour dans la cuisine ?

Dans le Virgin Tonic, on a le sens des priorités : quand on ne vous parle pas des signes astro les plus gentils (ou les plus méchants), on vous parle des couples et des meilleurs trucs pour faire perdurer le vôtre. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de couple, savez-vous quelles sont les régions où l'on fait le plus l'amour dans la cuisine ? Non ? Ca tombe bien, nous, on sait.

3. Ile de France

2. L'Occitanie

1. Auvergne Rhône-Alpes

Selon un sondage relayé par RJFM (oui oui, selon un vrai sondage), près de 16 % des habitants de la région Auvergne Rhône-Alpes déclarent faire l'amour dans la cuisine de temps en temps. Sachez qu'il est tout ce qu'il y a de plus sérieux et qu'il a été réalisé sur 7.564 personnes ! Comme quoi, il y a toujours des trucs à analyser et à sonder !