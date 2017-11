Il n'y a pas si longtemps, le Virgin Tonic vous donnait le top 3 des alibis servis par les femmes qui trompent leur conjoint. Vous le savez, on aime parler de relation et on est toujours prêts à vous donner quelques chiffres. Ce matin, il sera (encore) question de l'infidélité. Si jamais vous cherchiez les facteurs qui pouvaient mener quelqu'un à tromper son(sa) conjoint(e), on vous les livre sur un plateau.

3. Les flirts à répétition

2. Le travail

1. La belle famille

En troisième position, on retrouve les flirts à répétition. On ne vous fait pas un dessin : à force de flirter, on tombe amoureux. Et une chose en entraînant une autre... on finit par succomber. Autre cause importante, le travail : quand on passe plus de temps au travail qu'à la maison, on s'éloigne de sa moitié. A partir de là, l'autre peut aller voir ailleurs. Enfin, la belle famille arrive en première position. Croyez-le ou non, lorsque l'on ne supporte plus sa belle-famille, on finit par tromper son conjoint.

Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour éviter ça !