Virgin Tonic : Quelles sont les heures idéales pour prendre vos repas ?

Vouloir perdre du poids c'est bien, mais encore faut-il savoir comment manger. S'il est conseillé de faire attention à son alimentation quotidienne, il ne faudra pas manger à n'importe quelle heure de la journée, peu importe le repas et il y a certains horaires à respecter. Si on a trois conseils simples à mettre en pratique pour perdre du poids rapidement on sait également quelles doivent être vos heures de repas pour optimiser votre perte de poids. La société d'amaigrissement Forza Supplements a en effet effectué une étude sur 1000 personnes au régime afin d'obtenir trois horaires clés correspondant aux trois repas journaliers.

Quelles sont les heures parfaites pour prendre ses repas ?

Le petit déjeuner (qui est le repas le plus important de la journée) doit être pris après 7h, 7h11 étant l'idéal. Quant au déjeuner, il faudra le prendre entre 12h30 et 13h avant le diner du soir qui se doit d'être entre 18h et 18h30. La société Forza Supplements a montré avec cette étude que pour 84% des sondés, respecter ces horaires est important pour qu'ils puissent aller au bout de leur régime. Cette même étude montre que la tranche horaire 18h30 - 22h est la plus dangereuse pour les personnes au régime et qu'elle est la tranche où il faudra éviter de manger et grignoter sous peine de prise de poids plus rapide. En effet, le dernier repas doit être pris au moins trois heures avant le coucher selon Lee Smith, directeur de Forza Supplements. En quarante ans les françaises ont pris deux kilos et si vous voulez aller au bout de votre régime, suivez les conseils !