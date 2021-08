Virgin Tonic : Quelles sont les enseignes favorites des français ?

Pour beaucoup, faite les courses rime avec corvée. Mais, heureusement, certaines enseignes les rendent (légèrement) plus supportables : c'est notamment le cas de Leclerc qui, selon un sondage OpinionWay réalisé pour Bonial, est l'enseigne favorite des français.

Où faites-vous vos courses ?

"Si vous avez entre 35 et 49 ans, que vous habitez en Bretagne et que vous faites partie de la classe populaire, vous faites plutôt vos courses dans un magasin Leclerc. En revanche, si vous êtes âgé de 25 à 34 ans, que vous résidez en banlieue parisienne et que vous gagnez plus de 2000 euros par mois, vous fréquentez surtout Carrefour", explique ainsi Le Parisien. Vous l'aurez compris, ce sondage fait le lien entre votre niveau de vie, votre lieu de résidence et les enseignes que vous fréquentez.

L'intégralité de l'étude est à retrouver juste ICI.