En matière de séries, la France commence à se défendre. On ne va pas se mentir, les téléspectateurs ont longtemps privilégié les séries étrangères (Game of Thrones et The Walking Dead en tête). Mais quand ils ne regardent pas Strangers Things ou on ne sait quelle série made in USA, les français se mettent peu à peu aux séries françaises. Or, quelles sont les trois séries favorites des français ?

#1. Les Petits Meurtres d'Agatha Christie

#2. Capitaine Marleau

#3. Joséphine Ange Gardien

Malheureusement pour les fans inconditionnels de Plus Belle la Vie, la série qui fait les beaux jours de France 3 depuis plus de dix ans ne fait pas partie du top. Par contre, on retrouve Joséphine Ange Gardien à la troisième place. Le Capitaine Marleau et son argot écopent de la deuxième marche du podium tandis que Les Petits Meurtres sont à la première place.