Virgin Tonic : Quelle limite ne faut-il pas fanchir pour ne pas tromper son partenaire ? 

Lorsque l'on est en couple, difficile de trouver le bon équilibre : à partir de quel moment faut-il considérer que l'on trompe son partenaire ? Quand estime t-on qu'une limite a été franchie ? Si vous pensiez que cette fameuse ligne à ne pas franchir se résume à un flirt, à de la simple drague ou même à un baiser, détrompez-vous. Parce que pour 58% des français, on trompe en faisant moins que ça.

Croyez-le ou non, pour ces 58%, on trompe son partenaire à partir du moment où l'on créé un certain lien avec une personne de l'autre sexe. Lier une complicité forte avec un/une collègue par exemple, est vu comme de la tromperie. Cela rend-il vraiment infidèle ? Chacun à son avis sur la question !