Virgin Tonic : Quelle est la principale cause de dispute dans un couple ?

Quelle est la principale cause de dispute au sein d'un couple ? Entre les tâches ménagères, les enfants et les animaux, il y a largement de quoi faire... et pourtant, toutes ces raisons potentielles ne sont pas les principales... tenez-vous bien, la raison qui surpasse toutes les autres, celle qui récupère la première place n'est autre que... le choix du programme télé.

La raison principale de dispute

Netflix, Amazon Prime, Canal Plus ou encore Disney+, il faut dire qu'il y a l'embarras du choix. Alors évidemment, le choix du programme peut clairement déclencher une guerre...

Et vous, quelle est votre déclencheur ?