Virgin Tonic : Quelle est la dispute de couple numéro 1 pour les femmes ?

Si vous êtes en couple, on est sûrs que vous finissez toujours par vous disputer pour les mêmes raisons. Mais il y a un thème qui énerve particulièrement les femmes, à savoir l'éducation des enfants. Décider des limites données à sa progéniture, de ses loisirs ou encore de son avenir, tout y passe ! Mais visiblement, ça crée pas mal de tensions au sein du couple. Ce n'est évidemment pas la seule cause de disputes de couple. Parmi les thèmes préférés pour s'embrouiller, on retrouve l'argent qui concerne 24% des ménages et 2 tiers des couples qui ont des enfants. Par ailleurs, voici la phrase que les femmes détestent le plus entendre...

La famille élargie accapare évidemment pas mal de disputes dans le couple avec des remarques ou des comportements des beaux-parents, des frères et soeurs et autres qui ne plaisent pas forcément au conjoint. Et comment ne pas parler des tâches ménagères, régulièrement l'objet de discussions houleuses ? Messieurs, il paraît que faire le ménage serait bon pour votre couple !