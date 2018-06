Virgin Tonic : Quelle est l'émission de télé favorite d'Emmanuel Macron ?

Vous etes fan de télé ? Ca tombe bien, notre président aussi. Alors qu'on est capable de se faire des marathons Game of Thrones plusieurs jours d'affilée, Emmanuel Macron, lui, n'aime pas trop les séries : "Je suis peu consommateur de série car je me méfie de l'effet addictif!", a t-il ainsi confié au Journal du Dimanche. au moins, il n'aura pas a subir l'attente interminable avant la diffusion de la saison 8 de Game of Thrones. Par contre, il y a une émission, qu'il ne manque jamais.

Le président ne manque pas The Voice !

Quand il ne regarde pas Secrets d'Histoire, le Président aime ainsi passer la soirée devant The Voice. Oui, meme lui tremble devant les juges ! Qui sait, peut-être que lui aussi a pleuré en voyant la reprise incroyable de Maëlle !