Virgin Tonic : Quelle est l'appli la plus nocive pour le sommeil ?

On ne le répètera jamais assez : le sommeil, c'est sacré. Or, si vous êtes du genre à scroller avant de fermer les yeux tous les soirs, peut-être avez-vous du mal à vous endormir... vous vous demandiez quelle appli est la plus nocive pour votre sommeil ? Tenez-vous bien, le Virgin Tonic a la réponse.

Selon une étude menée par Sleepjunkie, "2.000 Américains ont été soumis à une expérience permettant de mesurer les conséquences des réseaux sociaux sur le sommeil", explique ainsi 7 sur 7. Notez que chaque personne a été dotée d'une montre connectée afin d'enregistrer le temps nécessaire pour s’endormir ainsi que le temps passé dans la phase de sommeil paradoxal. Et ce n'est pas tout, chaque participant était invité à noter sa "fatigue le lendemain matin après avoir utilisé leur application désignée, dans l’heure qui précède l’endormissement”.

Tik Tok nuit à votre sommeil

Ce qui ressort de cette étude, c'est que TikTok est de loin l'application qui nuit le plus à notre sommeil. "Les participants qui ont passé du temps sur ce réseau social ont bénéficié de 14% de sommeil paradoxal en moins que les autres, ce qui représente la moitié des besoins", précise 7 sur 7. Au final, ceux qui ont scrollé Tik Tok ont mis pas moins de 1h07 à s'endormir en raison de la dopamine qui les a empêché de s'endormir rapidement.