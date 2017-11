Virgin Tonic : Quelle activité donne autant de plaisir que le sexe ?

Un conseil : ne sous-estimez jamais une séance de shopping. Pourquoi ? Tout simplement parce que chez certaines personnes, le fait d'acheter des vêtements procurerait le même plaisir qu'une partie de jambe en l'air. Oui, vous avez bien lu : sexe et shopping, même combat ! Et ça, c'est une étude réalisée par Myndplay qui l'affirme. Pour en venir à cette conclusion, les chercheurs se sont basés sur l'électroencéphalographie (une méthode d'exploration cérébrale). Et ce qui en ressort, c'est que 84% des acheteurs qui se disent "inspirés" connaissent un pic d'euphorie au moment de payer leurs achats.

Par contre, il n'y pas que des acheteurs euphoriques, bien au contraire : en plus des acheteurs inspirés, il y a aussi les acheteurs dits "copiés". Et en ce qui les concerne, le shopping est beaucoup moins sympathique. Pour preuve, leur fatigue augmenterait de 30% toutes les 10 minutes lorsqu'ils achètent des vêtements. On observe d'ailleurs le plus souvent ce phénomène chez les hommes (qui ne sont pas connus pour leur passion du shopping).

Evidemment, cette étude concerne le shopping en magasin comme le shopping en ligne. Mais sachez que pour 72% des français, le shopping en magasin est plus appréciable.