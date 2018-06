Virgin Tonic : Quel genre d'homme les femmes préfèrent-elles pour une relation à long terme... les news pour briller à la machine à café !

C'est lundi et comme chaque début de semaine, vous allez probablement raconter votre week-end à vos collègues devant un café. Une fois vous que vous aurez fait le tour, vous enchaînerez sur la météo pour finir avec les grèves. Et après ça, néant. Si jamais vous manquez d'inspiration, sachez que le Virgin Tonic a toujours des news qui vous feront briller à la machine à café.

Plus Belle La Vie est diffusée sur France 3 depuis plus de dix ans. Et devinez quoi, pas moin de 2314 acteurs ont défilé dans la série. Ca fait un paquet de monde.

Vous avez été étonnés d'apprendre que Lego était le plus grand créateur de pneus ? Eh bien, vous serez ravis d'apprenre que McDonald's est l'entreprise qui distribue le plus de jouets dans l'année. Les joies du Happy Meal.

Enfin, le plus intéressant : sachez que lorsqu'il s'agit d'une relation à long terme, les femmes auront tendance à choisir des hommes barbus.

Voilà, maintenant, vous avez de quoi faire la conversation !