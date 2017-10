Virgin Tonic : Quel est le secret du bonheur ?

"Rêve ta vie en couleurs, c'est le secret du bonheur" - si vous avez vu Peter Pan, alors cette chanson vous dit quelque chose. Mais dans la vraie vie, c'est compliqué de le trouver, ce fameux bonheur. La bonne nouvelle, c'est qu'un Institut a pris la question au sérieux et qu'il l'a étudiée : trouver le bonheur au final, ce n'est pas bien compliqué ! Il vous suffit de vous marier. Oui mais, pas avec n'importe qui.

Le mariage est fait de concessions et pour que ça marche, il faut y mettre du sien. Aussi, il ne faut pas se marier trop tôt ! Selon certaines études, 32 ans serait même le meilleur âge pour se marier. Mais, avec qui faut-il passer cette étape ? Eh bien, on vous le donne dans le mille : pour être heureux (vraiment heureux), il faut se marier avec son/sa meilleur(e) ami(e). C'est simple : votre meilleur(e) ami(e) vous connaît par coeur - de vos pires défauts à vos plus belles qualités. En l'épousant, vous vous évitez bon nombre de déceptions. Alors un conseil, oubliez de suite ce que l'on appelle la Friendzone ! D'ailleurs, si vous avez un doute, pensez à Monica et Chandler dans Friends...plus heureux qu'eux ? On ne voit pas.