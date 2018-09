Virgin Tonic : Quel est le poids idéal du cartable de votre enfant ?

Chaque année, c'est la même chose. A la rentrée, on bourre le cartable de nos enfants avec toutes les fournitures achetées pour le grand jour - d'ailleurs, si vous avez écouté le Virgin Tonic, alors vous avez fait vos achats sur ce site miracle. Toujours est-il que le cartable, à la fin, est incroyablement lourd. Et justement ce matin, on se pose la question : quel est le poids idéal d'un cartable ?

Pour le savoir, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre le poids de votre enfant et de le diviser par 10. Et là, vous obtiendrez le poids parfait. Par exemple si votre enfant pèse 27 kilos comme le fils de Mélanie, alors son cartable devrait peser 2,7 kilos. Alors, combien pèse le cartable de votre enfant ?