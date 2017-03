Virgin Tonic : Quel est le plus gros défaut des femmes selon les hommes ?

Il y a quelques jours, on apprenait que pas moins de 4 défauts vous agacent chez votre conjoint. Aujourd'hui, dans l'émission du Virgin Tonic, Camille et l'équipe nous donnent quelques précisions sur ces défauts que vous détestez, et notamment un en particulier. Sachez qu'un homme sur deux reproche à sa compagne de toujours vouloir avoir le dernier mot !

En effet, c'est l'un des défauts qui arrivent en tête du classement de ce qui énerve le plus les hommes : le fait de toujours vouloir avoir raison, et de le crier haut et fort. Si ce sondage vise essentiellement les femmes, il peut cela dit s'appliquer aux humains en général... Qu'en pensez-vous ?