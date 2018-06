Virgin Tonic : Quel est le meilleur personnage de Mario Kart 8 ?

Les temps changent : il fut une époque où Mario Kart ne nous laissait pas le choix : deux voitures, trois personnages et basta (on grossit légèrement le trait mais c'était à peu près ça). Et quelque part, ce n'était pas plus mal. Aujourd'hui, il y a tant de combinaisons possibles qu'il est extrêmement diffiicile de trouver la bonne, celle qui peut faire décrocher la victoire. Mais la bonne nouvelle pour les joueurs assidus, c'est que la science a enfin trouvé LA combinaison parfaite parmi 149 760 combinaisons possibles. Oui, ça fait beaucoup.

La meilleure combinaison Mario Kart

Si les combianisons étaient plus ou moins simples dans les jeux précédents, il faut dire que qu'avec Mario kart 8, Nintendo a décidé de compliquer légèrement les choses : "Désormais, les profils dominants de chaque personnage doivent être combinés à deux autres variables : le modèle de véhicule et le type de pneus, lesquels présentent des caractéristiques tout à fait distinctes", explique Konbini. Ainsi, le 8 juin dernier, le scientifique Henry Hinnefeld a publié une analyse statistiques dans le média Medium afin d'aider les joueurs . On vous épargnera le jargon spécialisé et les calculs mais ce qu'il faut savoir, c'est que la meilleure combinaison est "Wario-Biddybuggy ("Paracoccinelly", pour les français)-roues Roller, et Wario-MotoGP-roues Roller". Aussi, sachez qu'il ne faut pas prendre Metal Mario et la princesse Peach version or rose. Ah et, évitez le kart Badwagon.

Normalement, la victoire est pour vous la prochaine fois !