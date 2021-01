Virgin Tonic : Quel est le meilleur moment pour se doucher ?

Pandémie oblige, nombreux sont les français qui goûtent au télé-travail depuis quelques mois. Or, en télé-travail justement, on a tendance à se laisser aller : travailler en pyjama, tarder à prendre sa douche... bref, vous connaissez la chanson. Or, quel est le meilleur moment pour se doucher ? Ne cherchez plus, le Virgin Tonic a travailler pour vous.

Quand se doucher ?

Si vous êtes du genre à privilégier le repos, on vous conseille de vous doucher le soir (et de préférence avant de vous coucher) : le soir, la température du corps baisse. Une douche vous réchauffera brièvement mais en raison de l'évaporation de l'eau, la température de votre corps baissera naturellement - favorisant ainsi l'endormissement.

Si, au contraire, vous recherchez l'énergie, on vous conseille de filer sous la douche dès le matin : "Puisque le corps se met en marche le matin, le rythme circadien va provoquer une hausse de la température", explique ainsi Santé Magazine.

Enfin, si vous télé-travaillez et que vous recherchez un regain d'énergie, on vous conseille de la prendre sur votre pause déjeuner : de cette façon, vous pourrez attaquer votre après-midi sereinement (et être plus productif(ve).