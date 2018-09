Virgin Tonic : Quel est l'endroit le plus sale d'un aéroport ?

Dans un aéroport, des centaines de milliers de personnes se croisent chaque jour, de quoi générer un nombre incalculable de bactéries. Et justement, ce matin dans le Virgin Tonic, on s'est demandé quel endroit pouvait bien être le plus sale dans un lieu tel que celui-ci. Evidemment, on aurait pu parier sur les toilettes. Mais, non. En fait, selon une étude menée par des scientifiques britanniques et finlandais révèle que "10% de la surface de ces réceptacles en plastique, où les passagers entreposent leurs bagages de cabine et leurs affaires personnelles (blousons, chaussures, téléphones...) lors des contrôles de sécurité avant les salles d'embarquement, présentent des germes", rapporte BFM TV.

"Cette étude confirme la nécessité de sensibiliser davantage le public à la propagation des infections virales", explique le professeur Jonathan Van Tram (faculté de médecine de Nottingam). Rassurez-vous, ces résultats sont supposés permettre de trouver des solutions afin de régler ce problème ! Et en attendant, gardez toujours un désinsfectant !