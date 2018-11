Virgin Tonic : Quel est l'âge idéal pour trouver le grand amour ?

Les relations amoureuses, c'est un peu ce que l'on préfère dans le Virgin Tonic. cette semaine par exemple, on vous expliquait qu'il était possible de faire des burnout amoureux. Oui, c'est totalement possible. Mais cette fois, on va vous parler de quelque chose de bien plus positif : savez-vous à quel âge on a le plus de chance de trouver le grand amour ? Allez-y, on lance les paris.

Sachez que du côté des femmes, on est susceptible de le trouver autour de 25 ans (25 ans et demi, pour ceux qui seraient à cheval sur les détails). Chez les hommes en revanche, on a plus de répit : on trouverait l'amour (le vrai) autour de 28 ans. Ces résultats, Match.com les a obtenu en interrogeant près de 2000 personnes : "Si on réalise une moyenne femme-homme, l'âge auquel on est le plus susceptible de rencontrer l'amour est donc 27 ans", ajoute Cosmopolitan (qui relaie le sondage). Mais, rassurez-vous : ce n'est qu'un chiffre donné à titre indicatif, ce n'est absolument pas à prendre au pied de la lettre !