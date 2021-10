Virgin Tonic : Quel chocolat pour votre signe Astro ?

C'est probablement la douceur que tout le monde aime plus que tout : le chocolat, notre passion ) tous (ou presque) est partout et oui, notre signe Astro peut aussi influencer nos goûts. Etes-vous plus chocolat chaud ? Ferrero Rocher ? Mieux, Kinder ? C'est ce que l'on va voir !

Bélier - chocolat noir au piment : vous êtes du genre aventureux(se) !

Taureau - Kinder Surprise : juste pour le jouet.

Gémeaux - Kit Kat : la gaufrette, ça fait toute la différence !

Cancer - oursons en guimauve (enrobée de chocolat), pour votre côté sensible .

Lion - Une médaille en chocolat : parce que vous avez besoin qu'on reconnaisse votre grandeur !

Vierge - chocolat noir 90% de cacao : c'est sain et c'est bon !

Balance - un michoko : plutôt caramel ? Chocolat ? Pas de jaloux, vous prenez les deux !

Scorpion - chocolat noir à la pâte d'amende - mélange étrange mais vous vous fichez pas mal de l'opinion des autres

Sagittaire - chocolat poulain : avouez, vous avez déjà fini la tablette.

Capricorne - Ferrero Rocher : ah, les capricornes... signe de Terre par excellence !

Verseau - Mon Chéri : personne n'aime ça et vous ne faites jamais rien comme tout le monde.

Poisson - un chocolat chaud : parce que c'est bon et réconfortant !

On ne va pas se mentir, on aime le chocolat et s'il n'y avait que nous, on en consommerait sous toute les formes !